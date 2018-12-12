Ялта — абсолютный лидер по числу самостроев в Крыму

Ялта, Крым, , 17:57 — REGNUM Ялта уверенно лидирует среди регионов Крымского полуострова по числу незаконно возведённых объектов недвижимости. Об этом 12 декабря журналистам заявил вице-премьер РК Евгений Кабанов во время выездного совещания Совмина РК, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В качестве примера он рассказал о доме на 90 квартир, возведенном на участке под индивидуальное жилищное строительство площадью шесть соток.

«В Ялте подобных объектов гораздо больше, чем в других регионах — 42. Из-за престижности месторасположения и доступности цены у мошенников — однокомнатную «страницу» в Ялте они продавали за 1−1,2 миллиона рублей, что не соответствует ни рынку, ни здравому смыслу. Тут сейсмоопасная зона, строительство всегда было дороже, но они продавали ниже рынка почти в два раза, поэтому, к сожалению, наши граждане были введены в заблуждение и вкладывали свои деньги», — отметил Кабанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евгений Кабанов возглавил рабочую группу по урегулированию проблем возводимых в Алуште и Ялте многоквартирных домов с признаками самовольного строительства, на которые привлекались средства дольщиков. Помимо этого он анонсировал масштабную реструктуризацию всей строительной отрасли полуострова.

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