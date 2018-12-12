Тамбовские аграрии собрали рекордный урожай подсолнечника

Тамбов, , 17:43 — REGNUM В Тамбовской области в этом году собрано 817 тысяч тонн подсолнечника. Это рекордный урожай для региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

На тамбовских полях завершены работы по уборке подсолнечника. Урожай этого года — 817 тысяч тонн. Это рекордный показатель за всю историю региона. По оперативной информации Министерства сельского хозяйства России, Тамбовская область находится на второй позиции в ЦФО и на восьмой в стране по производству подсолнечника. Доля в общероссийском производстве составляет почти семь процентов.

Посевная площадь подсолнечника в 2018 году в регионе составила 383 тысячи гектаров. Средняя урожайность масличной культуры — 21,2 центнера с гектара.

Самый высокий показатель по урожайности масличной отмечен в крестьянско-фермерском хозяйстве Николая Зорина (Знаменский район) — 39,5 центнера с гектара.