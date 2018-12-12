В Ярославле на конкурсах по питанию в детсадах развернулась война жалоб

Ярославль, , 17:34 — REGNUM Ярославское УФАС обязало мэрию Ярославля допустить к участию в трех конкурсах на организацию питания в детских садах ООО «Мордовская кейтеринговая компания». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном УФАС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурсная комиссия не допустила фирму из Саранска к конкурсам, признав единственным участником действующего монополиста на этом рынке ярославский «Комбинат социального питания». Мордовская фирма подала 10 жалоб на действия конкурсной комиссии.

По первым 7 жалобам Ярославское УФАС России в действиях конкурсной комиссии уполномоченного органа не выявило нарушений, поскольку участником не был подтвержден опыт исполнения контракта на оказание услуг общественного питания за последние три года до даты подачи заявок. По остальным 3 жалобам отсутствовали основания для признания заявок несоответствующими, так как участник закупки представил необходимый договор в полном объеме со всеми приложениями и все акты-приёмки, подтверждающие исполнение обязательств по данному договору», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по Ярославской области.

Антимонопольщики выдали 3 предписания, согласно которым конкурсная комиссия обязана повторно провести предквалификационный отбор участников. Это означает, что фирма из Саранска сможет вновь претендовать на победу в конкурсе. С этим не согласен конкурент — «Комбинат социального питания». Он также направил жалобы в УФАС.

В настоящее время в управлении находится на рассмотрении и проходит проверка по заявлению ООО «Комбинат социального питания» на действия ООО «Мордовская кейтеринговая компания». По мнению заявителя, общество ввело в заблуждение конкурсную комиссию, путем предоставления недостоверных сведений относительно количества работников общества, что в дальнейшем может расцениваться как признак недобросовестной конкуренции», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ярославского УФАС России Иван Паутов.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

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