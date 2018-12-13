А мост и ныне там: эпопея с постройкой моста в Новосибирске всё тянется

Новосибирск, , 05:35 — REGNUM Мосты на рекой Обь, соединяющие город Новосибирск в единое транспортное целое, будут оставаться горячей темой до того момента, пока проблема, связанная с вводом в строй необходимого количества новых мостов, не будет, наконец, решена. Почему и строительство, и переговоры тянутся вот уже шесть лет, а задача становится всё более насущной, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Анна Алябьева.

Всего в Новосибирске сейчас три моста — Октябрьский (1955), Димитровский (1978) и совсем молодой Бугринский (2014). В скобках указаны годы их открытия, поэтому понятно, что, например, Октябрьский мост уже выработал свой ресурс, требует обследования и, конечно же, ремонта. Его «коллега» Димитровский также обзавелся своими болезнями — особенно тяжела ситуация в левобережной части, где на подъездах к нему транспорт стоит в заторах. Бугринский же никак не может заработать в полную мощность из-за недостроя транспортных развязок.

Шесть лет тянулась эпопея обсуждения и конкурсов с потенциальными компаниями-исполнителями «арии четвертого моста», но и до сих пор, несмотря на заверения высокого руководства, что проект строительства четвертого моста скоро воплотится в реальность, на деле еще только идет подготовка территории под строительство. А грант в уходящем 2018-м еще не получен.

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