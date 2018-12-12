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ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2018 году

Экономика

Прогноз скорректирован на 90 тысяч баррелей в сутки

Москва, 12 декабря 2018, 16:53 — REGNUM  Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) повысила свой прогноз по объёмам добычи нефти в России в 2018 году до 11,33 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в опубликованном 12 декабря новом ежемесячном докладе организации.

В своём предыдущем докладе ОПЕК прогнозировала добычу нефти в России на уровне 11,24 млн баррелей в сутки. Таким образом, прогноз повышен на 90 тысяч баррелей в сутки.

В 2017 году, по оценкам ОПЕК, добыча нефти в России составила 11,17 млн баррелей в сутки. В случае подтверждения последнего прогноза добыча нефти в стране по итогам 2018 года увеличится на 160 тысяч баррелей в сутки, или на 1,4% по сравнению с предыдущим годом.

Прогноз ОПЕК по добыче в 2019 году также повышен — с прежних 11,24 млн баррелей до 11,44 млн баррелей, то есть на 200 тысяч баррелей в сутки.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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