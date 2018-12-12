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Центробанк зафиксировал рост популярности безналичных платежей в России

Экономика

Регулятор сообщил о росте числа и объёма операций по пластиковым картам в 2018 году

Москва, 12 декабря 2018, 16:45 — REGNUM  Количество пластиковых карт, с помощью которых за январь-сентябрь 2018 года совершилась хотя бы одна операция, выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводит 12 декабря пресс-служба Банка России.

Как сообщается, общее количество таких карт за первые три квартала текущего года составило 174 млн штук.

«Популярность этого платежного средства у населения России продолжает расти, о чём говорит и снижение величины среднего чека по карточным операциям в организациях торговли и сервиса», — сообщает регулятор.

На начало октября величина среднего чека составила 847 рублей, тогда как годом ранее находилась на уровне 891 рубля.

Центробанк также отмечает продолжающийся «стремительный рост объёмов переводов с карты на карту».

Сообщается, что доля этого сегмента в общем количестве операций физических лиц по картам пока остаётся невелика и составляет порядка 13%, однако совокупный объём таких транзакций по итогам сентября составил 19,2 трлн рублей и уже превысил показатель за весь 2017 год.

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Банковское дело
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