Порошенко обвиняют в имитации реформ — но МВФ доволен

Киев, , 06:07 — REGNUM Отношения Украины и МВФ становятся проще — во всяком случае, формально. Правительство страны одобрило меморандум о сотрудничестве с МВФ, чей совет директоров будет, в свою очередь, обсуждать Украину 18 декабря. Это расписание, однако, рушит прогноз главы Нацбанка Якова Смолия о том, что МВФ перечислит транш до 15 декабря. Как разворачиваются события в связях Украины и МВФ в частности и в экономике этой страны в целом, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

При этом, как отмечает экономист Виктор Скаршевский, 2018 год еще не закончен, но Украина уже вернула МВФ вдвое больше, чем получила — при том, что в 2016—2017 годах соотношение было равным. Если же к концу года МВФ предоставит Украине транш на сумму $1,5−2 млрд, баланс вновь окажется нулевым.

Постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман позитивно оценивает намерение Киева планировать госбюджет на 3 года вперед. В соответствии с этим намерением Рада приняла закон, а глава минфина Оксана Маркарова называла это «цивилизованным подходом к бюджетному планированию с государстве». По словам Люнгмана, надежное планирование развития государства в пределах всего лишь одного года — затруднительно:

«Переход к созданию бюджета на период до трех лет создает предпосылки для значительно более эффективного использования средств как государства, так и средств местного самоуправления».

Пока эту реформы «в верхах» хвалят, один из крупнейших игроков на рынке украинской недвижимости Мохаммад Захур заявил, что реформами команда Петра Порошенко не занимается в принципе — она их только имитирует:

«…Коррупция и рейдерство в Украине сегодня никуда не исчезли. Даже ЕВА и посольство США в Украине в своих докладах отмечают, что синдром войны на украинской территории лишь на пятом месте [в рейтинге Foreign Investor Survey 2018]. А значит, Порошенко и его команда уже не могут ссылаться на фактор войны, мотивируя этим медленный ход реформ в стране».

О других новостях украинской экономике читайте в статье: Масштабы грабежа постмайданной Украины — $70 млрд за 5 лет: обзор экономики

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