Росстат повысил оценку роста ВВП России в третьем квартале 2018 года

Москва, , 16:28 — REGNUM ВВП России в третьем квартале 2018 года увеличился на 1,5% в годовом выражении. Такую оценку приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Сообщается, что в текущих ценах объём ВВП за третий квартал составил 27 трлн 7,2 млрд рублей.

Ранее, напомним, Росстат оценивал рост российской экономики в третьем квартале в 1,3%.

Объём ВВП за период с января по сентябрь 2018 года составил в текущих ценах 74 трлн 93,3 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении на 1,6%.