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Росстат повысил оценку роста ВВП России в третьем квартале 2018 года

Экономика

Рост ВВП в третьем квартале составил 1,5%

Москва, 12 декабря 2018, 16:28 — REGNUM  ВВП России в третьем квартале 2018 года увеличился на 1,5% в годовом выражении. Такую оценку приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Сообщается, что в текущих ценах объём ВВП за третий квартал составил 27 трлн 7,2 млрд рублей.

Ранее, напомним, Росстат оценивал рост российской экономики в третьем квартале в 1,3%.

Объём ВВП за период с января по сентябрь 2018 года составил в текущих ценах 74 трлн 93,3 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении на 1,6%.

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Макроэкономика России
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