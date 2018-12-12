Недельная инфляция в России сохранилась на уровне 0,2%

Москва, , 16:21 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 4 по 10 декабря выросли в среднем на 0,2%, как и неделей ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала декабря составила 0,3%, с начала текущего года — 3,7%.

За неделю куриные яйца подорожали на 4,2%, пшено — на 1,1%, мука — на 0,5%, мясо кур, сосиски, сардельки, сливочное масло, сахар-песок, хлеб, макаронные изделия, гречневая крупа и рис — на 0,4%, полукопчёная колбаса, пастеризованное молоко, сметана, жирный творог, вермишель и карамель — на 0,3%.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,2%, в том числе огурцы подорожали на 8,0%, белокочанная капуста — на 5,3%, помидоры — на 4,9%, картофель — на 2,3%.

Цены на автомобильный бензин, как сообщается, за неделю практически не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,2%.

Напомним, по данным Росстата, в ноябре инфляция в России ускорилась до 0,5% после 0,4% в октябре, 0,2% в сентябре и нулевого показателя в августе.

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