Строительство детской облбольницы в Твери начнется в 2019 году — Руденя

Тверь, , 16:15 — REGNUM На строительство и реконструкцию социально значимых объектов в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) Тверской области на 2019−2021 годы планируется направить более 9,8 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам обсуждения вопроса 11 декабря на заседании облправительства под председательством губернатора Игоря Рудени. В адресную инвестпрограмму, в частности, включены детская областная клиническая больница, две школы в Твери, 13 детских садов в районах.

«Адресная инвестиционная программа Тверской области является ключевым инструментом бюджетного инвестирования. В нее включены особо важные объекты, строительство которых обеспечивает решение задач в развитии экономики, инфраструктуры, социальной сферы региона. Необходимо вести постоянный мониторинг соблюдения сроков проведения и качества работ», — отметил Игорь Руденя.

Особым проектом является детская областная клиническая больница, ее строительство предполагается начать в 2019 году. Ежегодное финансирование составит более 1,9 млрд рублей. Новая больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год, в стационарный блок войдут 17 отделений.

Кроме того, 2,9 млрд рублей будет направлено на проекты в сфере образования. 1,5 млрд рублей заложено на строительство двух школ в Твери — в микрорайонах «Брусилово» и «Радужный», на 1224 места каждая. Также планируется строительство 13 новых детских садов в Твери, Старице, Торопце, Торжке, Вышнем Волочке, Лихославле, поселках Эммаус и Бурашево Калининского района, п. Калашниково в Лихославльском районе и п. Ривицкий Максатихинского района. В планах — строительство гребной базы на Тверце, спортивный центр по видам гребли на Волге и крытый футбольный манеж в Твери, спортивный зал в поселке Сонково и центр стрелковых видов спорта «Березино». В сфере культуры — реконструкция ДК «Шахтер» в Нелидово. Общее финансирование проектов в этих отраслях составит более 1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской области на 2019−2021 годы предусмотрено более 16 млрд рублей.

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