В Раде боятся, что Россия и Китай за бесценок скупят украинские земли

Киев, , 16:09 — REGNUM В ближайшие 10−15 лет Украине нельзя запускать рынок земли, поскольку украинские земли за бесценок скупят Россия и Китай. Об этом 12 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат, сопредседатель депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь.

«Земля — это один из последних самых дорогих активов, которые есть у Украины. На фоне этой экономической обстановки будет абсолютно бессмысленным начать продажу земли, которая сегодня стоит в 10−15 раз дешевле, чем даже в соседней Польше. Второе, надо смотреть стратегически. Кто может быть покупателем? Сегодня в Украине денег нет, даже у больших агрохолдингов большинство средств — это взятые в долг кредитные средства. Поэтому на свободную продажу земли в Украине, кто в первую очередь прибежит? Россия и Китай, где сегодня накоплен триллион средств, которые они не знают куда вложить. Они с удовольствием скупят украинскую землю. В лучшем случае прибегут арабы. В последнюю очередь придут европейцы и США, потому что они очень осторожны, они очень медленно думают. Пока они подумают, тут уже скупят половину земли», — пояснил Бондарь.

Он призвал правительство развивать рынок долгосрочной аренды украинской земли.

«Сегодня я категоричный противник рынка земли. Считаю, что лет 10−15 Украине это вообще не стоит делать. Мы должны развивать механизм долгосрочной аренды… Нужно оставить действующую систему с долгосрочной арендой 10−20 лет. Люди будут иметь землю, паи и смогут с них неплохо зарабатывать… Земля должна быть в долгосрочной аренде, но в собственности государства», — рассказал Бондарь.

При этом депутат напомнил, что действующее правительство Украины завело экономику страны «на дно». Власти не реализовывают никаких экономических, промышленных, энергетических и транспортных программ развития.

«Как в этой ситуации продавать, за бесценок… Люди останутся без денег, им дадут копейки вместо того, чтобы получить реальные деньги… Государство на экономическом дне — абсолютно нет экономики, активы ничего не стоят — ни предприятия, ни банковская система… Если послушать правительство и премьер-министра, то у нас вообще всё прекрасно. Но эта демагогия уже надоела всей стране. Если послушать их выступления за полгода, там нет никакой конкретики, нет никаких программ — экономических, промышленных, энергетических, транспортных. Месим по кругу одно и тоже болото», — сказал Бондарь.

«Всем миром запускали суперпоезд от Киева до Борисполя, он трижды не доехал до Борисполя. Превратили страну в посмешище… Сколько правительство показало «потемкинских деревень», а в итоге — ноль. Ни в энергетике, ни в транспорте, ни в туризме, ни в приватизации — ни в чём нет успехов», — возмутился Бондарь.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный валютный фонд требует, чтобы Украина в 2019 году ввела рынок земли. При этом в Раде большинство фракций (Радикальная партия, Батькивщина, Оппозиционный блок и др.) выступают за продление моратория на продажу земли до 2020 года.

Напомним, 7 декабря 2017 года Верховная рада на год продлила мораторий на продажу земли сельськохозяйственного назначения. При этом кабинет министров первоначально ожидал принятия законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения до конца декабря 2016 года.