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Автомобильное производство Украины продолжает сокращаться — СМИ

Экономика

Производство грузовых автомобилей упало почти на 70%

Киев, 12 декабря 2018, 16:01 — REGNUM  За 11 месяцев 2018 года автомобильное производство на Украине упало на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает 12 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, за указанный период всего было собрано 6,35 тыс. автомобилей, из них 5,463 тыс. легковых, что также на 17% меньше, чем в 2017 году. Грузовых автомобилей было произведено 132 единицы — сокращение на 69%. При этом немного выросло производство автобусов — на 10% до 755 единиц.

Напомним, украинское автомобилестроение находится в глубоком кризисе. Так, с 2008 года по 2018 год производство автомобилей в стране упало в 90 раз.

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Автопром
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