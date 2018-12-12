Путепровод в Вышнем Волочке включен в адресную инвестпрограмму – Руденя

Тверь, , 15:51 — REGNUM Более 1,2 млрд рублей планируется направить на финансирование проектов, вошедших в адресную инвестиционную программу Тверской области на 2019−2021 годы, в сфере дорожного хозяйства. Вопрос вошел в повестку заседания регионального правительства, которое провел 11 декабря губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. В том числе в программу включена реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке. Путепровод был построен почти 50 лет назад, в 1970 году, и за это время пришел в аварийное состояние. В 2018 году здесь провели противоаварийные мероприятия.

«Учитывая значимость этого объекта, обязательно привлекаем федеральную экспертизу. Наши приоритеты по всем мероприятиям программы — их своевременная реализация, а также использование самых современных технологий. Необходимо обеспечить постоянный мониторинг соблюдения сроков проведения и качества работ», — подчеркнул глава региона Игорь Руденя.

В числе других проектов — обустройство подходов к ледовой переправе в ЗАТО Солнечный, разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка в Калининском районе, подъезда к деревне Дорожаево в Зубцовском районе и другие проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской области на 2019−2021 годы предусмотрено более 16 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом, финансирование АИП в текущем году выросло в 5,5 раза: с 894 млн рублей до более 4,8 млрд рублей. В 2019 году запланировано увеличение финансирования программы почти в семь раз: в проекте на реализацию АИП заложено почти 6 млрд рублей. В новой программе упор делается на объекты здравоохранения, ЖКХ, образования. В проект программы, начиная с 2019 года, включено более 70 объектов.

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