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Роспотребнадзор выявил незаконный оборот шуб на 1,48 млрд рублей

Экономика

Соглашение по введению маркировки товаров КИЗ было подписано государствами – членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сентябре 2015 года

Москва, 12 декабря 2018, 15:48 — REGNUM  Сотрудники Роспотребнадзора с конца августа пресекли незаконный оборот меховых изделий, на общую сумму 1 млрд 480 млн. рублей, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 18% меховых изделий находились в продаже без обязательной маркировки контрольными (идентификационными) знаками (КИЗ), а 82% указанных товаров нарушали требования техрегламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности».

Напомним, соглашение по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками было подписано государствами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сентябре 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору меховых изделий в розничной продаже. В ведомстве обратили внимание покупателей, что КИЗ на меховых изделиях отечественного производства должны быть зелёного цвета, а на импортных — красного.

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