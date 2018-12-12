Банкам предрекли борьбу за садоводов

Москва, , 15:45 — REGNUM Соперничество за счета садовых товариществ развернется между крупными российскими банками с широким региональным покрытием. Ключевые игроки здесь — Сбербанк России и Почта Банк, пишет 12 декабря «Коммерсантъ».

Отмечается, что у Сбербанка — свыше 14 тыс. точек облуживания, у Почта Банка — более 16 тыс. точек. Интерес проявляет и Тинькофф-банк, не имеющий отделений для клиентов — его представители отправляются к контрагентам сами.

По оценкам, количество СНТ в России превышает 100 тыс., в товариществах состоят более 20 млн дачников. На счете одного товарищества может находиться от полумиллиона до нескольких миллионов рублей. Следовательно, в год товарищества смогут размещать в банках порядка 200−300 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января в России вступят в силу поправки, обязывающие СНТ рассчитываться исключительно безналичным способом. Осуществлять расчетное обслуживание СНТ и обеспечивать их расчеты с контрагентами будут банки.

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