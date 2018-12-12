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Газ на Украине может стать ещё дороже?!

Экономика

Реальная цена кубометра потребленного газа может оказаться гораздо выше

Газ на Украине может стать ещё дороже?!
Иван Шилов © ИА REGNUM
Стоимость газа

Москва, 12 декабря 2018, 15:23 — REGNUM  Цена «европейского» газа для Украины установила рекорд. В данном случае совпало сразу несколько факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«В среднем цена газа в Европе с некоторым отставанием от нефтяного рынка растет. У того же «Газпрома» в третьем квартале 2018 года средняя экспортная цена газа составила 251 доллар за тысячу кубометров. Поставки по реверсу вторичны, и заведомо будут дороже прямых поставок, а в цене наверняка будут заложены интересы посредников», — пояснил эксперт.

Да и в целом цена на рынке спот в отличие от контрактных поставок подвержена влиянию текущей рыночной конъюнктуры. Например, спрос на газ должен был вырасти с наступлением холодного времени года, а вслед за ним вырастет и цена. Если на рынке не образуется избыток газа, такая ситуация может продержаться до весны.

«Долгосрочные контракты более стабильны и надежны. Но и они имеют свои недостатки. В частности, такой контракт, как правило, предполагает, что покупатель оплачивает оговоренный объем поставок вне зависимости от того, какой объем будет реально выбран в том или ином месяце принцип «бери или плати». В результате реальная цена кубометра потребленного газа может оказаться гораздо выше заложенной в контракте», — считает Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на газ этой зимой побила все рекорды. Украина покупает европейский газ по $323 за тысячу кубических метров. Хотя европейский он номинально, фактически это реверс российского газа, только в два раза дороже.

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