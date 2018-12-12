Котельные Ижевска передадут в концессию «Т Плюс» за 500 млн рублей

Ижевск, , 15:23 — REGNUM ПАО «Т Плюс» в рамках концессионного соглашения получит 25 котельных и 100 км тепловых сетей в Ижевске. Соглашение планируется заключить в 2019 году, сообщили ИА REGNUM в компании.

Также предполагается вхождение Ижевской ТЭЦ-2 во всероссийскую программу ДПМ-штрих.

Объем инвестиций до 2032 года оценивается в 500 млн рублей.

В настоящее время указанные объекты обслуживает ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС — входит в структуру ПАО «Т Плюс»).

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 декабря 2016 года власти Ижевска подписали концессионное соглашение о передаче теплосетей города во временное владение ООО УКС. Срок действия соглашения установлен до декабря 2032 года. До этого времени концессионер должен направлять на реконструкцию 295 км теплосетей не менее, чем 500 млн рублей ежегодно.

Общий объем вложенных средств составит в ценах 2016 года 3,397 млрд рублей или 5,164 млрд рублей с учетом инфляции.

В ноябре стало известно, что «Т Плюс» планирует инвестировать в модернизацию Ижевской ТЭЦ-2 5 млрд рублей. Компания рассматривает строительство новой генерации на базе объекта, соответствующее решение будет принято в 2019 году внутри компании.