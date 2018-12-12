Среда, 12 Декабря 2018 года
16:50:09 МСК

В Казахстане районная администрация не может отдать долги предпринимателям

Экономика

Бюджет района не позволяет расплатиться с предпринимателями

Усть-Каменогорск, Казахстан, 12 декабря 2018, 15:22 — REGNUM  Предприниматели Зыряновского района Восточно-Казахстанской области не могут получить 281,5 млн тенге ($760,5 тыс.) за работы, выполненные в период весеннего паводка, сказал заместитель акима (главы) района Сергей Охременко, сообщает 12 декабря агентство «КазТАГ».

Из-за сложной паводковой ситуации администрация района обратилась за помощью к предпринимателям. Охременко отметил, что бюджет района не позволяет расплатиться с предпринимателями.

Чиновник добавил, что администрация района подала заявки на финансирование из республиканского бюджета, но пока они не подтверждены.

Напомним, в результате паводка 2018 года в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области пострадали 10 населенных пунктов. В начале апреля в области было затоплено более 1 тыс. домов.

Читайте ранее в этом сюжете: В четырех областях Казахстана объявлена паводковая ситуация

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Паводок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить