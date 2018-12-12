В Казахстане районная администрация не может отдать долги предпринимателям

Усть-Каменогорск, Казахстан, , 15:22 — REGNUM Предприниматели Зыряновского района Восточно-Казахстанской области не могут получить 281,5 млн тенге ($760,5 тыс.) за работы, выполненные в период весеннего паводка, сказал заместитель акима (главы) района Сергей Охременко, сообщает 12 декабря агентство «КазТАГ».

Из-за сложной паводковой ситуации администрация района обратилась за помощью к предпринимателям. Охременко отметил, что бюджет района не позволяет расплатиться с предпринимателями.

Чиновник добавил, что администрация района подала заявки на финансирование из республиканского бюджета, но пока они не подтверждены.

Напомним, в результате паводка 2018 года в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области пострадали 10 населенных пунктов. В начале апреля в области было затоплено более 1 тыс. домов.

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