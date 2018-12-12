2,5 тыс. работников игорной зоны «Азов-Сити» могут оказаться на улице

Щербиновский район, Краснодарский край, , 15:17 — REGNUM 2,5 тысячи человек работают в игорной зоне «Азов-Сити» в Щербиновском районе Краснодарского края. С 31 декабря 2018 года эта зона прекращает работу, однако вопрос с трудоустройством людей пока окончательно не решен. В то же время инвесторы «Азов-Сити» намерены просить правительство РФ дать отсрочку на прекращение работы на три года.

О намерении инвесторов игорной зоны «Азов-Сити» обратиться в правительство РФ с предложением предоставить им отсрочку на три года для ликвидации бизнеса сообщил 12 декабря «Коммерсантъ-Кубань»: дело в том, что зона «Азов-Сити» исключена из действия законопроекта о выплате компенсаций собственникам казино, проработавшим менее десяти лет (документ прошел первое чтение в Госдуме). «Азов-Сити», созданная в 2010 году на основе софинансирования администрации края и частных инвесторов, с 31 декабря деятельность прекращает. Поводом к ликвидации стало создание казино в Сочи — согласно законодательству, в одном регионе может действовать только одна игорная зона.

Но самой большой проблемой остается трудоустройство людей — по данным, которые привел глава Щербиновского района Сергей Цирульник, в игорной зоне заняты 2,5 тыс. человек, а на территории района сегодня в базе лишь 110 вакансий, преимущественно в бюджетной сфере. Теряет и бюджет — в 2017 году игорная зона заплатила 300 млн рублей налогов.

Ранее власти края, в частности, спикер ЗС Юрий Бурлачко, заявляли, что людей трудоустроят. В числе вариантов предлагалось создать на месте казино промышленный парк. Однако, по словам Цирульника, энергетических мощностей недостаточно для развития промзоны.