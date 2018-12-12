В Танзании на грани банкротства находятся шесть банков — МВФ

Додома, , 15:18 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) предупредил в своем докладе, что шесть банков в Танзании находятся на грани банкротства и могут в скором времени прекратить свою деятельность, сообщает портал Swahili Times.

В исследовании стабильности финансовых систем (Financial System Stability Assessment — FSSA), выпущенном 7 декабря 2018 года, МВФ сообщает, что число банков, испытывающих нехватку средств, может увеличиться из-за проблем в банковском секторе, с которыми Танзания сталкивается в наши дни.

Проблемы начались уже с января 2018 года, когда Центральный банк Танзании (BoT) приостановил деятельность шести мелких общественных банков из-за нехватки у них средств.

Просроченные кредиты были названы МВФ основной проблемой банков, которая, по прогнозам, не потеряет своей актуальности в следующие три года. Однако фонд отметил успешную деятельность BoT по попытке уменьшения числа таких кредитов.

Ранее в 2017 году ВоТ на три года (до 2020 года) приостановил исполнение некоторых статей Закона о банках и финансовых институтах 2014 года, чтобы помочь банкам справиться с проблемой просроченных кредитов.