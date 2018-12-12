Среда, 12 Декабря 2018 года
16:53:15 МСК

В Танзании на грани банкротства находятся шесть банков — МВФ

Экономика

Шесть банков в Танзании в скором времени могут быть закрыты из-за нехватки средств для ведения своей деятельности

Додома, 12 декабря 2018, 15:18 — REGNUM  Международный валютный фонд (МВФ) предупредил в своем докладе, что шесть банков в Танзании находятся на грани банкротства и могут в скором времени прекратить свою деятельность, сообщает портал Swahili Times.

В исследовании стабильности финансовых систем (Financial System Stability Assessment — FSSA), выпущенном 7 декабря 2018 года, МВФ сообщает, что число банков, испытывающих нехватку средств, может увеличиться из-за проблем в банковском секторе, с которыми Танзания сталкивается в наши дни.

Проблемы начались уже с января 2018 года, когда Центральный банк Танзании (BoT) приостановил деятельность шести мелких общественных банков из-за нехватки у них средств.

Просроченные кредиты были названы МВФ основной проблемой банков, которая, по прогнозам, не потеряет своей актуальности в следующие три года. Однако фонд отметил успешную деятельность BoT по попытке уменьшения числа таких кредитов.

Ранее в 2017 году ВоТ на три года (до 2020 года) приостановил исполнение некоторых статей Закона о банках и финансовых институтах 2014 года, чтобы помочь банкам справиться с проблемой просроченных кредитов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить