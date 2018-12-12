В Калининградской области обсуждают замену ручного труда роботами

Калининград, , 15:11 — REGNUM Балтийский федеральный университет (БФУ) им. И. Канта планирует наладить сотрудничество с международной компанией KUKA, выпускающей промышленных роботов, с целью последующего внедрения оборудования на ведущих промышленных предприятиях Калининградской области, сообщает 12 декабря пресс-служба вуза.

Университет также планирует разработать решения по технологиям, организации гибкого роботизированного производства на основе заказов индустриальных предприятий и созданию совместных образовательных программ для обучения студентов и развития дополнительных компетенций.

Возможности сотрудничества в этих направлениях обсудили генеральный директор KUKA Robotics RUS Дмитрий Капишников, руководитель направления «Автомобильная промышленность» компании Иван Фролов, проректор по образовательной деятельности БФУ Ирина Кукса, директор научно-технологического парка «Фабрика» Александр Попов.

«Мы рассматриваем возможность создания на базе НТП «Фабрика» демонстрационного центра робототехники, где представителям предприятий покажут наглядно усовершенствованные процессы сборки, наладки, чистки, шлифовки и других функций, которые могут заменить ручной труд», — сообщил на встрече Попов.

По его словам, опыт сотрудников парка позволит на должном уровне провести интеграцию продукции KUKA в экономику региона. В ближайшие дни представители «Фабрики» планируют посетить с коллегами крупные производственные предприятия региона, в том числе «Автотор», «Грюнвальд», ГК «За родину» и другие с целью обсуждения предложений по внедрению современных роботов.

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