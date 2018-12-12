Липецкая область получит 122 млн на восстановление реки Воронеж

Липецк, , 14:47 — REGNUM Липецкая область получит из федерального бюджета 121 млн 867,1 тыс. рублей на восстановление и экологическую реабилитацию реки Воронеж в 2019 году. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, это максимальный размер субсидии, которую получат 15 субъектов Российской Федерации.

Из федерального бюджета субъектам РФ в рамках переданных полномочий в области водных отношений также выделены субвенции. На улучшение экологического состояния в 2019 году гидрографической сети Липецкая область занимает второе место среди субъектов Центрального федерального округа по объему предусмотренных денежных средств. На эти цели регион получит 8,89 млн рублей.

В перечне распределения субвенций бюджетам субъектов РФ в 2019 году на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений Липецкая область по объему предусмотренного финансирования находится в ЦФО на пятом месте. Область получит 9 млн 213,2 тыс. рублей на расчистку водных объектов.