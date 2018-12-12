Расходы бюджета Подмосковья в 2018 году исполнены на 328,7 млрд рублей

Красногорск, , 15:23 — REGNUM Доходы бюджета Московской области за девять месяцев 2018 года составили 348,4 млрд рублей, или 69,8% к годовому плану. Такие данные привела заместитель министра экономики и финансов региона Софья Донская, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Московской областной думы 12 декабря.

Расходы составили 328,7 млрд рублей, или 55%, что на 34,6 млрд рублей выше уровня исполнения за аналогичный период 2017 года.

«Бюджет Московской области исполнен с профицитом в размере 19,7 млрд рублей», — уточнили в пресс-службе.

Так, рост промышленного производства достиг показателя в 109,6%, оборота розничной торговли — 107,6%, оптовой торговли — 105,5%. Доля прибыльных организаций увеличилась с 71,9% в январе 2018 года до 73,8% в августе 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы Московской области в 2019 году составят 536,6 млрд рублей, на 2020 год — 584 млрд рублей, на 2021 — 637,2 млрд рублей.

Расходы региона на ближайшие три года запланированы на уровне 587,2 млрд рублей на 2019 год, 639,8 млрд рублей на 2020 год и 683,1 млрд рублей на 2021 год.

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