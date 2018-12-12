На Украине планируют создать электронную акцизную марку

Киев, , 14:56 — REGNUM На Украине планируется в 2020 году запустить автоматизированную систему контроля за оборотом подакцизных товаров «Электронная акцизная марка», заявил исполняющий обязанности председателя государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александр Власов, сообщает 12 декабря УНИАН.

По его словам, электронный аудит позволит ГФС упростить анализ данных и взаимодействие с налогоплательщиками. Также будут сокращены расходы на администрирование, отметил Власов.

Помимо этого, электронная система позволит увеличить поступления от налогов. На данный момент ГФС запустила тестовую версию системы E-Receipt, которой пользуются 130 субъектов хозяйствования.

Напомним, задачу о разработке системы «Электронная акцизная марка» правительство Украины поставило в мае 2017 года.