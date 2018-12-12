Позитивно, но несущественно: о росте МРОТ

Москва, , 14:39 — REGNUM Повышение в 2019 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) с майского уровня 11 тыс. 163 руб. до 11 тыс. 280 руб., то есть — на 117 рублей, или на 1,1% — позитивное, но не принципиальное изменение для жителей России, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

«Величина МРОТ даже немного «не дотягивает» до прожиточного минимума, который составляет 11 тыс. 310 руб. для трудоспособных граждан уже в III квартале 2018 г., что утверждено Минтрудом. Кроме того, изменение МРОТ отстаёт и от инфляции, которая за период с мая по декабрь 2018 года превысит 3%», — отметил эксперт.

Поэтому нововведение не окажет заметного влияния на уровень жизни отдельного человека и на население страны в целом. Средние доходы повысит несущественно. Но поскольку явление коснётся большой массы людей — 3,7 млн человек, для экономики это будет иметь последствия. Для выполнения данного решения от предприятий понадобится 13,7 млрд руб.

«Из-за роста зарплат бюджет получит дополнительные доходы от НДФЛ, социальные фонды также ждут новые поступления. Для предприятий и организаций, где высока доля работников с минимальной оплатой, её повышение, напротив, обернётся увеличением расходов, себестоимости продукции и услуг, уменьшением рентабельности», — считает Гойхман.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ повысила размер минимальной оплаты труда в России с 1 января 2019 года на 117 рублей, до 11 тыс. 280 руб. в месяц. Показатель в 117 руб. — средний, в зависимости от региона он может колебаться и доходить до 351 руб.

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