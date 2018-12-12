Нижегородская область получит 59,4 млрд рублей на реализацию нацпроектов

Нижний Новгород, , 14:35 — REGNUM Нижегородская область направит на реализацию 12 национальных проектов в регионе 65 млрд рублей в период 2019—2021 годов. Объем федеральных средств составит 59,4 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

«По объему привлекаемых средств мы сейчас находимся в тройке лидеров среди всех регионов страны», — отметил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, в ходе заседания Совета по стратегии развития и инвестициям были одобрены все региональные паспорта федеральных проектов. В ближайшее время их планируется утвердить.

«В первую очередь будем контролировать целевые показатели проектов и их влияние на качество жизни людей. Мы должны сделать так, чтобы результаты реализации национальных проектов были видны людям инапрямую влияли на улучшение качества жизни нижегородцев», — заверил губернатор.

Он добавил, что при активном вхождении региона в национальные проекты и реализации мер по улучшению инвестиционного климата, ВРП в действующих ценах на душу населения может увеличиться с 376 тыс. рублей в 2017 году до 672 тыс. рублей на человека в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в рамках нацпроекта поддержке предпринимательства Нижегородская область получит 2,4 млрд рублей до 2024 года. Средства планируется направить на предоставление поручительств и микрозаймов, поддержку моногородов, создание и развитие центров поддержки экспорта, создание центров «Мой бизнес», популяризацию предпринимательства.

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На реализацию мероприятия в рамках нацпроекта «Образование» регион получит 700 млн рублей в 2019 году.

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Кроме того, нацпроект «Демография» позволил привлечь на реализацию региональных программ 6,5 млрд рублей до 2021 года. Средства направят на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и третьего или последующего ребенка для 19,8 тыс. нуждающихся семей, для более 1,9 тыс. женщин будет организовано переобучение или курсы повышения квалификации, в образовательных организациях для детей до трех лет будет устроено 5 140 дополнительных мест, также планируется создать 100 групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.

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