«Техмаш» поставит нефтяникам 11 стокубовых резервуаров

Москва, , 14:31 — REGNUM Концерн «Техмаш» выиграл тендер на поставку емкостного оборудования в интересах ПАО «Транснефть». В следующем году ремонтно-механический завод концерна поставит нефтяникам 11 стокубовых емкостей на сумму более 50 млн рублей, сообщает 12 декабря пресс-служба предприятия.

В сообщении отмечается, что каждый резервуар будет разработан под конкретный проект, иметь собственную документацию, индивидуальное инженерное исполнение. Ранее ремонтно-механический завод «Енисей», на базе которого будут изготовлены резервуары, выпускал емкости до 50 кубометров, однако в сентябре этого года прошел новую аттестацию, которая позволит производить оборудование до 100 кубометров.

«Такое стало возможным благодаря модернизации производства: для приобретения современного и более мощного оборудования», — объяснил генеральный директор концерна Владимир Лепин.

В свою очередь, гендиректор РМЗ «Енисей» Дмитрий Метельков сообщил, что производственная программа 2018 года по изготовлению ёмкостного оборудования завершилась в ноябре, а в связи с новым контрактом в 2019 году планируется увеличение выручки на 35%.

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