«Скупой платит дважды»: сколько стоит газ на Украине

Москва, , 14:28 — REGNUM Решение Украины о покупке газа в Европе обернулось против украинского населения и бизнеса, так как с 2015 года тарифы на газ для физических и юридических лиц начали стремительно расти. Основным лоббистом, а точнее тем, кто напрямую настаивал на повышении цен, был Международный валютный фонд. Фактически стоимость газа для населения и бизнеса выросла на 50%!, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

Сегодня рядовой украинец тратит 70% своего ежемесячного дохода на оплату тарифов ЖКХ. Однако в МВФ по-прежнему считают, что цены на топливо для граждан Украины должны быть выше, а это значит, что в новом году страну ожидает новая волна роста цен.

«В свою очередь рост цен на газ влечет удорожание товаров и услуг, фактически разгоняя производственную и потребительскую инфляцию. Также не стоит забывать, что на стоимость топлива влияет динамика цен на нефть и климатические условия: если зима будет суровой, то цена будет держаться на высоких отметках достаточно долго. Цены на нефть находят отражение в стоимости газа с большим лагом, поэтому сегодняшние изменения будут включены в цену весной-летом 2019 года», — пояснила Кокорева.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на газ этой зимой побила все рекорды, сообщают украинские СМИ. Украина покупает европейский газ по $323 за тысячу кубических метров. Хотя европейский он номинально, фактически это реверс российского газа, только в два раза дороже.

Страна отказалась от покупки российского газа в 2015 году и инициировала ряд разбирательств в отношении «Газпрома». Ранее стоимость российского газа для Украины варьировалась от $110 до $180 за тысячу кубических метров,

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