За 10 месяцев Киргизия наторговала с другими странами на $5,4 млрд

Бишкек, , 14:25 — REGNUM Внешнеторговый оборот Киргизии в январе — октябре 2018 года достиг $5,4 млрд (359,1 млрд рублей), что выше показателя аналогичного периода 2017 года на 6,7%. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

При этом объем экспорта снизился на 1,6%, а объем импорта возрос сразу на 9,8%.

С другими странами-участницами евразийского экономического союза Киргизия за 10 месяцев текущего года наторговала на $1,9 млрд (более 126,3 млрд рублей). Это на 4% меньше, чем в январе — октябре 2017 года.

При этом объем экспорта киргизстанских товаров в государства-члены ЕАЭС увеличился на 1,2%, а импортные поступления сократились на 5,5%.

Наиболее активно Киргизия вела торговлю с Россией, на которую приходится 65,6% взаимной торговли республики со странами Евразийского альянса. На втором месте традиционно расположился Казахстан, чья доля составила 32,6%.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, внешнеторговый оборот Киргизии в 2017 году составил около $6,3 млрд (418,9 млрд рублей по текущему курсу) и вырос по сравнению с 2016 годом на 12,5%. При этом объем экспорта увеличился на 13,8%, а импорта — на 12%.

Объем взаимного товарооборота Киргизии с другими участниками ЕАЭС по итогам 2017 года возрос на 16,6% и превысил $2,4 млрд (159,6 млрд рублей). В том числе с Россией — на сумму более $1,4 млрд (около 93,1 млрд рублей), что выше показателя 2016 года на 9,2%.