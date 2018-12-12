Бывший владелец «Павловскгранита» не смог избежать колонии

Воронеж, , 14:25 — REGNUM Бывший владелец компании «Павловскгранит», бывший депутат Воронежской областной думы от «Единой России» Сергей Пойманов отправится в колонию на три года. Президиум Воронежского областного суда отказал в удовлетворении кассационной жалобы, направленной защитой Пойманова на решение областного суда.

Президиум областного суда не увидел оснований для пересмотра дела в отношении Пойманова. Как сообщил «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на адвоката Пойманова Дмитрия Фомичева, теперь защита намерена обратиться в Верховный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Пойманов обвинялся следствием в выводе из собственности ООО «Павловскгранит-Бетон» бетонно-растворного узла и земельного участка под ним, что в итоге привело к остановке предприятия и его банкротству. В июне этого года Левобережный суд Воронежа признал Пойманова виновным, назначив ему наказание в виде трех лет лишения свободы, но условно. Защита обвиняемого и гособвинение, которое настаивало на реальном сроке, подали апелляцию в облсуд. Областной суд принял решение назначить Пойманову наказание в виде трех лет, но уже реального лишения свободы, в колонии общего режима.

ОАО «Павловскгранит» был создан на основе Павловского ГОКа в городе Павловске Воронежской области — предприятие является крупнейшим в России и в Европе по производству нерудных материалов и градообразующим для Павловска. Сергей Пойманов возглавил «Павловскгранит» в 2000 году. До 2008 года он был успешным бизнесменом, параллельно занимался политикой: вступил в «Единую Россию», был депутатом областной думы двух созывов.

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