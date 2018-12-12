Уходящий год стал для Росатома одним из самых успешных

Москва, , 14:21 — REGNUM Уходящий год стал для российской атомной отрасли одним из самых успешных за последние десятилетия, считает заведующий сектором экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев.

«Росатому удается не только сохранять сильные позиции на традиционных рынках — в Китае, Индии и Восточной Европе, но и продолжать экспансию на новые рынки и в новые отрасли, — отметил он. — В 2018 году 3 (1-й энергоблок Курская АЭС-2, 2-й энергоблок АЭС «Руппур» в Бангладеш, 1-й энергоблок АЭС «Аккую» в Турции) из четырех энергоблоков, на строительстве которых в мире были официально начаты работы, сооружались российскими специалистами. Такая ситуация повторяется уже второй год подряд и является уникальной для мировой атомной промышленности — никогда раньше один (пусть и очень крупный) поставщик не имел такой доли на мировом рынке. За эти годы Росатому удалось трансформироваться в полноценную международную компанию, работающую в десятках стран по всему миру. Сейчас новые энергоблоки российского дизайна строятся в Китае, Индии, Бангладеш, Белоруссии и других странах, при этом в закладке новых энергоблоков (начало работ на стройплощадке) уже преобладают зарубежные проекты — в 2018 году 2 из 3 начатых в строительстве энергоблоков находились за пределами России. Имеющийся сейчас у компании портфель заказов позволяет в ближайшие годы ежегодно начинать строительство 3−4 энергоблоков — результат, сравнимый с лучшими советскими годами, хотя тогда строительство велось, в основном, внутри страны».

«Не менее важным является экспансия в смежные отрасли, — уверен эксперт. — Росатом активно участвует в развитии судоходства по Северному морскому пути, компания развивает атомный ледокольный флот, в этом году была создана Дирекция СМП. При этом госкорпорация успешно взаимодействует с другими российскими компаниями в реализации арктических проектов — в сентябре «Росатом» заключил с «Новатэком» соглашение о строительстве и эксплуатации ледоколов, работающих на СПГ. Важным шагом в диверсификации выручки является и акцент на развитии ядерной медицины, методах неразрушающего контроля, приложениях ядерных технологий в АПК. Эти сегменты имеют более высокую маржинальность, чем, например, выработка электроэнергии на АЭС, а спрос на такие технологии быстро растет. Так, например, в конце ноября было начато производство кобальта-60 на Курской АЭС».