Назарбаев: Казахстан начал экспортировать 50 новых товаров

Астана, , 14:23 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подвел итоги государственной программы индустриально-инновационного развития республики, сообщает 12 декабря агентство «Казинформ».

Данная программа была запущена 1 апреля 2009 года. В настоящее время реализуется уже вторая пятилетка государственной программы. По словам главы государства, за годы индустриализации в Казахстане удалось запустить 1250 новых предприятий, в том числе 100 — в 2018 году.

В результате было создано более 300 тыс. новых рабочих мест. За последние год предприятия Казахстана начали выпускать более 500 видов новой продукции и экспортировать около 50 новых товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в Астане состоялся общенациональный телемост с участием Нурсултана Назарбаева, приуроченный ко дню индустриализации. В ходе телемоста было запущено 28 новых проектов карты индустриализации.

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