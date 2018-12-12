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За год число трудоустроенных в Италии выросло на 150 тысяч человек

Экономика

В сравнении с предыдущим кварталом число трудоустроенных снизилось на 0,2%

Рим, 12 декабря 2018, 14:16 — REGNUM  По итогам третьего квартала 2018 года число граждан, имеющих работу, в Италии выросло на 0,6% (147 тысяч человек) в сравнении с аналогичными показателями 2017 года, сообщили в национальной службе статистики Istat в среду, 12 декабря.

В сравнении с данными за второй квартал 2018 года число трудоустроенных снизилось на 0,2% (52 тысячи человек). Сейчас занято работой около 23,2 миллионов граждан страны.

Уровень занятости в Италии при этом остается на прежнем уровне и составляет 58,7%. Уровень безработицы составляет 10,2%, что на 1,2% ниже, чем в аналогичный период 2017 года.

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Экономика Италии
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