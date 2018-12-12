В ЛНР предприятия выплатили почти 800 млн рублей задолженности по зарплате

Луганск, , 14:21 — REGNUM С начала 2018 года предприятия Луганской Народной Республики (ЛНР) выплатили задолженность по зарплате на общую сумму в размере почти 800 млн рублей, заявил исполняющий обязанности генерального прокурора республики Сергей Горенко, сообщает 12 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, выплаты задолженности проводились после вмешательства прокуратуры. Также прокуратура восстановила в правах более 57 тыс. работников различных предприятий.

Напомним, ЛНР и ДНР развиваются как самостоятельные республики с 2014 года. Несмотря на препятствия со стороны Украины и полную блокаду Киевом, республики успешно наладили государственную жизнь, ведут торговлю со многими странами и развивают собственную экономику.