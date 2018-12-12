Среда, 12 Декабря 2018 года
15:20:05 МСК

В ЛНР предприятия выплатили почти 800 млн рублей задолженности по зарплате

Экономика

Также более 57 тыс. работников были восстановлены в своих правах

Луганск, 12 декабря 2018, 14:21 — REGNUM  С начала 2018 года предприятия Луганской Народной Республики (ЛНР) выплатили задолженность по зарплате на общую сумму в размере почти 800 млн рублей, заявил исполняющий обязанности генерального прокурора республики Сергей Горенко, сообщает 12 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, выплаты задолженности проводились после вмешательства прокуратуры. Также прокуратура восстановила в правах более 57 тыс. работников различных предприятий.

Напомним, ЛНР и ДНР развиваются как самостоятельные республики с 2014 года. Несмотря на препятствия со стороны Украины и полную блокаду Киевом, республики успешно наладили государственную жизнь, ведут торговлю со многими странами и развивают собственную экономику.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить