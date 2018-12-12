Премьер Италии предложит главе Еврокомиссии бюджет с дефицитом в 2% ВВП

Рим, , 14:09 — REGNUM Во время встречи с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером в среду, 12 декабря, премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложит проект бюджета с сокращением дефицита с 2,4% до 2% ВВП, сообщает информагентство Ansa.

Часть дефицита (0,2% ВВП) предполагается снизить за счет продажи государственного имущества, другую часть (также 0,2% ВВП) — за счет сокращения расходов на исполнение основных обещаний правительства (выплаты минимального дохода от гражданства и снижение пенсионного возраста).

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций. В настоящее время стороны продолжают переговоры. Правительство Италии, вероятно, предложит Еврокомиссии снизить дефицит до 2,2% или 2% ВВП. Часть еврокомиссаров считают и такое снижение уровня дефицита недостаточным.