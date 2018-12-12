Другого выхода, кроме «заморозки», нет: о накопительной части пенсии

Москва, , 14:08 — REGNUM В России заморозку накопительной части пенсий продлевают уже не раз и, скорей всего, будут продлевать и далее. Просто потому, что иного выхода нет — у Пенсионного фонда РФ не хватает денежных средств на выполнение своих обязательств перед гражданами России, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Потом, когда будет введена некая альтернатива, в виде, например, индивидуального пенсионного капитала (ИПК), отчисления будут делаться туда. Перейдут ли в ИПК средства, замороженные в накопительной части, гадать сейчас трудно.

«Российские сограждане традиционно не ждут от властей ничего хорошего. Да и объективная картина вряд ли существенно изменится в лучшую сторону — денег как не было, так, скорей всего, и не будет», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о продлении «заморозки» накопительной части пенсии до 2021 года.

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