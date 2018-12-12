Владельцу крупных УК в Ижевске дали шанс избежать банкротства

Ижевск, , 14:00 — REGNUM Арбитражный суд Удмуртии признал заявление ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС) с требованием признать несостоятельным (банкротом) владельца и руководителя управляющих компаний ООО «УК Городская УК», ООО «Единая УК», ООО «УК Доверие» и других компаний, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ, Рауфа Кутдузова, обоснованным. Однако в отношении ответчика принято решение о реструктуризации долгов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда.

Процедура реструктуризации долгов проводится для восстановления платежеспособности гражданина и погашения задолженностей в отношении кредиторов.

После уточнения сумма заявленных УКС исковых требований составляет 97,87 млн рублей, компания включена в реестр кредиторов по третьей очереди удовлетворения.

Финансовым управляющим должника назначена член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стабильность» Александра Скобелина с ежемесячным вознаграждением за счет средств Кутдузова в размере 25 тыс. рублей.

Заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего назначено на 14 мая 2019 года.

Должник может обжаловать определение суда в течение 10 дней.

Напомним, по информации из открытых источников, Рауф Кутдузов является руководителем 16 юридических лиц, из которых семь уже ликвидировано и одно — в стадии ликвидации. В числе действующих организаций — ООО «РСУ-К», ООО «НУР-авто», общественная организация «Союз предпринимателей-работодателей Удмуртской республики», ООО «Нур», ООО «Нур-строй», ООО «Ижавтопласт», автономная некоммерческая организация по управлению многоквартирными домами «УК Шторм», общественная организация инвалидов Ижевска «Солидарность». Также является учредителем ООО «РКЦ Доверие».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заявление УКС о признании Кутдузова банкротом мотивировано недобросовестностью Кутдузова, которая была установлена постановлением о прекращении уголовного дела в июле 2015 года в результате издания акта об амнистии.

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В рамках расследования выяснилось, что Кутдузов, являясь директором ООО «УК Доверие», денежные средства, поступающие в качестве платежей от собственников квартир, перечислял на расчетные счета сторонних организаций. Вина Кутдузова была доказана, с него была взыскана сумма 98,693 млн рублей.

Кроме того, в 2017 году Кутдузов был осужден за дачу взятки в крупном размере с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 1 год 1 месяц со штрафом в размере 7,2 млн рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Установлено, что Кутдузов передавал несколькими частями взятку чиновникам Первомайского района — членам комиссии за непринятие мер по выявлению нарушений. Сумма взяток составила 270 тыс. рублей.

Чиновники также были осуждены.

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