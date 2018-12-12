Чувашия повторно повышает плату за газ

Чебоксары, , 14:00 — REGNUM В Чувашии с 1 января 2019 года возрастёт розничная цена на газ. Для населения в среднем стоимость возрастёт в среднем на 1,7%. Соответствующее решение одобрено сегодня, 12 декабря, на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В госслужбе по тарифам Чувашии ссылаются на то, что с 1 января 2019 года в отношении товаров (работ, услуг), указанных в Налоговом кодексе России, ставка НДС возрастёт с 18% до 20%. С учётом этого корректируют цены за газ.

В настоящее время в Чувашии розничная цена на газ, реализуемый населению, составляет 5,53 рублей за 1 куб/м. В 2019 году стоимость возрастёт на 1,63% (или на 9 копеек) и достигнет 5,62 рублей.

«Плата граждан за газ, используемый для приготовления пищи с использованием газовой плиты (при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения), при отсутствии приборов учета составит 67,44 рублей с одного человека в месяц (5,62 рубля х 12 куб. м/чел.). Рост составит 1,7% (или 1,08 рублей)», — поясняют в госслужбе по тарифам.

Для прочих направлений использования газа розничные цены вырастут на 1,7% (или 93,73 рубля) — до 5623,61 рублей за 1000 куб/м газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2018 года розничная цена на газ для населения возросла на 3% (или на 16 копеек) — до 5,53 рублей за 1 куб. метр. При отсутствии приборов учёта с каждого жильца стали взимать с июля 66,36 рублей в месяц (из расчёта потребления 12 кубометров), что на 3% (или на 1,96 рублей) дороже.

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