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На Украине нет газовых счетчиков у 3 млн домохозяйств — депутат Рады

Экономика

Ранее правительство Украины подняло цены на газ для населения на 23,5% по требованию МВФ

Киев, 12 декабря 2018, 14:07 — REGNUM  Областные газораспределительные компании Украины должны устанавливать газовые счетчики населению за свой счет, заявил депутат Верховной рад от партии «Наш край» Сергей Шахов, сообщает 12 декабря УНИАН.

По его словам, у партии есть судебное решение, по которому счетчики должны устанавливаться за счет облгазов.

Шахов отметил, что у более 3 млн домохозяйств на Украине нет газовых счетчиков, еще у около 2 млн домохозяйств — устаревшие модели. Установка счетчиков позволит сэкономить потребителям 5 млрд гривен ($180 млн), считает депутат.

Напомним, ранее правительство Украины подняло цены на газ для населения на 23,5% по требованию МВФ.

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