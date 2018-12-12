Сформировалась олигополия: ситуация с накопительной частью пенсии

Москва, , 13:59 — REGNUM С одной стороны, заморозку накопительных пенсий называют «мерой по стабилизации Пенсионного фонда РФ», ведь за почти пять лет она помогла российскому бюджету сэкономить порядка 2 трлн рублей. С другой стороны, что не очень справедливо, это является отъемом средств у населения, пользованием их деньгами без процентных выплат, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

«Как отмечается в финансово-экономическом обосновании, реализация закона позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в ПФР в 2021 году на 609,1 млрд рублей. Но при условии, что у России есть план по входу в Топ-5 экономик мира к 2024 году, на что нужно проведение реформ и средства — эти самые средства будут экономить везде для реализации майских указов президента РФ.

Только на нацпроекты по демографии и здравоохранению нужно 2,2 трлн руб. На создание современной инфраструктуры, в том числе на строительство и ремонт дорог, планируется потратить 1,5 трлн руб., на нацпроект по развитию экспорта будет направлен почти 1 трлн руб.», — привела цифры эксперт.

Частные пенсионные фонды, при условии, что фактически на пенсионном рынке сформировалась олигополия, центром которой стали несколько связанных с государством промышленных и финансовых групп, не имеют возможности функционировать среди гигантов НПФ (негосударственных пенсионных фондов).

«Как известно к концу года, сокращение числа частных российских пенсионных фондов происходит как за счет консолидации, так и за счет ухода с рынка небольших НПФ, которые работали только с пенсионными резервами и не смогли акционироваться. На пенсионном поприще нужна управляемая конкуренция, и здесь вопрос открыт не по отношению к гражданам и их накоплениям, а к способности управлять средствами и организациями, в которых они концентрируются», — считает Сальникова.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о продлении «заморозки» накопительной части пенсии до 2021 года. Указ главы государства подписан 11 декабря 2018 года.

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