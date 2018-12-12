На Украине владельцы банка перед банкротством вывели из него средства

Киев, , 13:57 — REGNUM До банкротства украинского банка «Финансы и Кредит» его владельцы вывели незаконным путем из кредитной организации почти 5 млрд гривен ($180 млн). Об этом заявили в фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Украины, сообщает 12 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, с 2000 года до 2015 года владельцы банка выдали заведомо невозвратные кредиты подставным фирмам на сумму 3,2 млрд гривен ($120 млн), а также получили кредиты для строительства офисного центра в Киеве на сумму 1,7 млрд гривен ($61 млн), хотя строительства не велось.

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году множество банков обанкротилось.