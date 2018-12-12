Не удивил: о прогнозе Сбербанка по инфляции и рублю

Москва, , 13:47 — REGNUM Сбербанк привёл свой взгляд и мнение об инфляции и курсе рубля ближе к реальному положению дел на рынке и в экономике России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«Ничего удивительного в этом нет, ведь сам ЦБ РФ устами Эльвиры Набиуллиной уже заявлял, что в начале следующего 2019 года регулятор сезонно ждёт всплеска инфляционных ожиданий и процесс повышения ставки НДС, запланированный именно на 2019 год, окажет давление на инфляцию», — пояснил эксперт.

В отношении же курса российского рубля есть понимание, что внешних вызовов в 2019 году будет предостаточно и это также необходимо учитывать, а, следовательно, необходимость в пересмотре существует. Но пересмотр прогноза не гарантирует, что он реально сбудется.

«Правда, всё будет зависеть от большого количества факторов, на них всё больше в последнее время гадают, как на кофейной гуще. Но есть шансы, что по итогам следующего года, это будет крайне оптимистичный прогноз», — предположил Блинов.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк ухудшил прогноз по инфляции и курсу рубля на 2019−2020 годы.

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