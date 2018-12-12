Отчисления «Нафтогаза» составили 18% всех поступлений в бюджет Украины

Киев, , 13:41 — REGNUM За 11 месяцев 2018 года группа компаний «Нафтогаз Украина» оплатила в государственный бюджет $4,373 млрд налогов и дивидендов, что на $501 млн превышает совокупный показатель за весь 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба национальной акционерной компании «Нафтогаз».

"За 11 месяцев 2018 года группа Нафтогаз оплатила в государственный бюджет 121,2 млрд грн налогов и дивидендов, что на 13,9 млрд грн превышает совокупный показатель за весь 2017 год. В январе-ноябре 2018 года поступления от группы составили около 18% от общих доходов государственного бюджета. Группа Нафтогаз остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине», — говорится в сообщении.

В свою очередь председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев уточнил, что в ноябре 2018 года компания перечислила в бюджет «большой транш дивидендов на 8,1 млрд грн (292 млн долл.)».

Он напомнил, что региональные газоснабжающие предприятия — газсбыты задолжали «Нафтогазу» более $613 млн, а задолженность Региональной газовой компании (РГК) Дмитрия Фирташа составляет около $685 млн.

«Своевременные расчеты по обязательствам — принцип Нафтогаза. Но не скажу, что это дается легко. Достаточно вспомнить о «газзбутах» и облгазах, с которыми мы вынуждены работать в условиях спецобязательств. Только прямой долг «газзбутов» перед Нафтогазом превышает 17 млрд грн. А есть еще долг облгазов перед Укртрансгазом за балансировку — там только основная группа, РГК Дмитрия Фирташа задолжала почти 19 млрд грн», — отметил Коболев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году «Нафтогаз» заплатил в государственный бюджет, по данным на 29 декабря, 106 млрд грн (3,825 млрд долл). Отчисления группы «Нафтогаз» в бюджет почти в 1,5 раза превысили платежи за 2016 год. Поступления в госбюджет от их группы составили около 14% от общих доходов в стране.

Напомним, в июле 2018 года министерство финансов предоставило «Нафтогазу» отсрочку для выплаты дивидендов. Согласно графика по отсрочке платежей, в октябре-декабре «Нафтогаз» должен был перечислить в бюджет $630 млн (17,7 млрд грн).