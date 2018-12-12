Порошенко поручил не увольнять почтальонов и снизить зарплату главе почты

Киев, , 13:31 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко поручил прекратить увольнение почтальонов и обеспечить доставку пенсий в сельскую местность. Соответствующие задачи президент поставил 12 декабря во время встречи с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и гендиректором «Укрпочты» Игорем Смелянским.

«Позиция первая, чтобы мы не допустили увеличения тарифов на доставку пенсий. Это не должно повлиять на пенсионное обеспечение наиболее уязвимых слоев населения… Вторая позиция заключаются в том, что мы должны прекратить закрытие почтовых отделений в селах, особенно в отдаленных селах. Надо обеспечить их поддержку за счет общего баланса «Укрпочты», — сказал Порошенко.

Кроме того, он поручил повысить почтальонам зарплаты.

«Третья позиция — приказываю вам прекратить увольнения почтальонов. На сегодняшний день эти 500 млн грн (18 млн долл.) позволят вам обеспечить и соответствующее повышение зарплаты, и защитить почтальонов, особенно в селах. Потому что это не просто доставка пенсий, это не просто доставка газет, журналов или почтовых сообщений, или их отправление», — добавил Порошенко.

При этом глава государства посоветовал гендиректору «Укрпочты» Смелянскому в двухнедельный срок пересмотреть свою зарплату.

«Лично от меня, настойчиво советую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату. Надеюсь, что совет президента будет услышан», — сказал Порошенко.

Как сообщалось, 20 апреля 2016 года правительство Украины назначило менеджера американской компании КРМG Смелянского главой правления «Укрпочты». Смелянский более 17 лет проработал в сфере стратегического, управленческого и финансового консалтинга, имеет опыт работы на Украине и других странах мира. Получил степень МВА в Georgetown University и степень Juris Doctor в George Washington University Law School. За 2017 год зарплата гендиректора «Укрпочты» составила 3,9 миллиона гривен (140 тыс долл).

Напомним, ранее Смелянский заявил, что компания намерена прекратить доставку пенсий и закрыть 5−7 тысяч отделений в сельской местности с 1 января 2019 года в случае неповышения тарифов на доставку пенсий. Министерство инфраструктуры как регулятор установило новый тариф на доставку пенсий еще в ноябре 2017 года, однако его не согласовывают в министерстве социальной политики и пенсионном фонде. Убытки «Укрпочты» от доставки пенсий в этом году достигли 1 млрд грн (36 млн долл).