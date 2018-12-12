Москвичам предлагают инвестировать в Якутию

Якутск, , 13:32 — REGNUM В рамках Дней Дальнего Востока в постоянном представительстве Якутии при президенте РФ открылась деловая сессия «инвестируй в Якутию». Старт мероприятию дал глава республики Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Сессия будет идти в двух форматах — презентациях инвестиционных проектов и b2b-встречах. Потенциальные инвесторам из столиц расскажут о преимуществах ведения бизнеса в Якутии и представят 13 инвестиционных проектов, которые уже сегодня могут быть реализованы в республике.

В том числе инвесторам предложат построить ГОК «Инаглинский» по добыче угля и производству угольного концентрата, шахту «Восточная Денисовская, обогатительную фабрику по производству угольного концентрата, канализационный коллектор №3 в Якутске, а также производить в регионе сжиженный природный газ.

Также будут представлены инвестпроекты в области нефтегазовой промышленности: создание производственного комплекса для переработки углеводородов в городе Алдан, разведка и освоение нефтегазовых участков в Западной Якутии, производство электроэнергии и сжиженных газов на базе ресурсов природного газа южного борта Лено-Анабарского прогиба, проект по освоению месторождения россыпного олова ручья Тиряхтях. Есть в списке также проект в сфере лесопромышленного комплекса, а именно строительство предприятия по производству топливных гранул, оптимизация и расширение производственных возможностей ООО Лесопромышленный комплекс «Алмас».

Глава региона уверен, что на сессии будут установлены контакты с деловыми партнёрами и укреплены международные связи. По мнению Айсена Николаева, цель инвестиционной политики Якутии — не только активное привлечение инвесторов, но и ускорение технологического развития и построение цифровой экономики, которая будет обеспечивать промышленный рост и появление новых современных производств на территории региона.

«У республики есть серьезный задел для прорывного развития, — заверил глава Якутии инвесторов. — Якутия обеспечивает 23% совокупного валового регионального продукта, 39% частных привлеченных инвестиций, 35% налоговых поступлений в федеральный бюджет от Дальнего Востока, входит в топ-10 регионов РФ по инвестициям на душу населения, это порядка 400 тыс. рублей на человека».

Как сообщало ИА REGNUM, в инвестиционном послании главы Якутии, опубликованном в конце ноября, поставлена цель качественно повысить уровень жизни населения республики с помощью реализации инвестиционной политики. Правительству региона поставлена задача к 20 124 году привлечь в экономику республики 500 млрд рублей. Приоритетными будут проекты, которые позволят создавать новые высокопроизводительные рабочие места для жителей Якутии.