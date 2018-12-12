Облигации могут стать единственной формой государственных ценных бумаг

Москва, , 13:28 — REGNUM Государственные ценные бумаги России готовятся выпускать только в форме облигаций, заявил 12 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Он представил проект изменений в Бюджетный кодекс РФ, по которому в него вводится новая глава, «которая раньше была отдельным федеральным законом — об эмиссии обращения государственных ценных бумаг».

«С уточнением, что теперь такие бумаги можно будет выпускать лишь в одной форме — форме облигаций. Это сделает их обращение более понятным, более предсказуемым. Кроме того, мы создадим здесь единые для всех уровней условия государственной гарантийной поддержки, что должно упростить работу бизнеса и снизить риск наступления гарантийных случаев», — заявил Медведев.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство также обсудит разделение регионов на группы риска в зависимости от оценок их долговой устойчивости.

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