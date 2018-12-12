Замерзающему городу угольщиков в Хакасии выделили 2 млн рублей – на уголь

Черногорск, Хакасия, , 13:20 — REGNUM Правительство Хакасии выделило городу Черногорску 2 млн рублей из резервного фонда на покупку угля. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 декабря в администрации главы республики, уточнив, что уголь на котельные поступает с сегодняшнего дня.

По словам главы Хакасии Валентина Коновалова, все возможные меры помощи муниципалитету были приняты «экстренно». Власти республики уточняют, что первые сообщения о перебоях в подаче тепла в жилые дома черногорцев стали поступать 7 декабря. Тогда руководству города «было рекомендовано незамедлительно ввести режим чрезвычайной ситуации и сформировать аварийный запас угля». В свою очередь, правительство Хакасии пообещало Черногорску финансовую поддержку.

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"По возвращении из командировки, в которой я нахожусь по приглашению президента Российской Федерации, я намерен лично встретиться с исполняющей обязанности главы муниципального образования (и. о. главы Черногорска Ольга Леонтьева, прим. ИА REGNUM ) и выяснить причины такого неподобающего отношения к обеспечению нормальной жизнедеятельности населения», — заявил Коновалов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пока новый глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов находится в командировке Москве, в городе угольщиков (так в республике называют город Черногорск) случился отопительный коллапс. Из-за отсутствия угля на двух котельных и малого остатка на третьей люди замерзают в своих квартирах, а школьников распускают с занятий.

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