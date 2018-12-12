Инвестиции в основной капитал Москвы увеличились на 5,6%

Москва, , 14:15 — REGNUM Объем инвестиций в основной капитал Москвы за три квартала 2018 года составил 1,2 трлн рублей. Об этом заявил вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественных отношений Владимир Ефимов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте экономической политики и развития города Москвы 12 декабря.

По словам главы ведомства, это на 5,6% выше показателя аналогичного периода 2017 года.

«Промышленники и бизнесмены Москвы активно инвестируют в расширение производства и обновление оборудования. Увеличился объём инвестиций в транспортные средства, аппаратуру, а также в объекты интеллектуальной собственности», — сообщил он.

Согласно данным Мосгорстата, доля внебюджетных инвестиций с января по сентябрь 2018 года увеличилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 73%.

Как сообщало ИА REGNUM, прямые инвестиции иностранных компаний, зарегистрированных в Москве, в 2017 году увеличились на 28,4% по сравнению с 2016 и составили 83,9 млрд долларов. На повышение показателей повлияла работа по упрощению административных процедур и развитие новых инвестиционных инструментов в Москве.

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