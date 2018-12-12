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В ЛНР отменили спецразрешения на продажу табачных изделий и алкоголя

Экономика

Но действующие разрешения на реализацию алкоголя будут действовать до конца своего срока

Луганск, 12 декабря 2018, 13:06 — REGNUM  Специальные разрешения на право импорта, экспорта и оптово-розничной торговли табачными изделиями и алкогольной продукции были упразднены советом министров Луганской Народной Республики (ЛНР), заявила пресс-секретарь государственного комитета налогов и сборов ЛНР Галина Горобцова, сообщает 12 декабря «Луганский информационный центр».

По ее словам, теперь продавцы табачных изделий и алкогольной продукции должны будут вносить места хранения своей продукции в единый реестр мест хранения.

Горобцова добавила, что после упразднения спецразрешений все разрешения на реализацию табачных изделий станут недействительными сразу, а разрешения на реализацию алкоголя — будут действовать до окончания срока разрешения.

Напомним, за 10 месяцев 2018 года промышленное производство в ЛНР выросло в 3,4 раза.

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Экономика ДНР и ЛНР
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