Эксперт: слова Орешкина о приватизации – хорошая мина при плохой игре

Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM Министр экономики делает хорошую мину при плохой игре, в нынешних обстоятельствах интереса к российским активам у крупнейших западных компаний нет, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 12 декабря, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя заявления Максима Орешкина об актуальном подходе государства к приватизации.

Как сообщалось ранее, на встрече с членами ассоциации европейского бизнеса министр экономики заявил, что государство не отказывается от приватизации, но ведет поиск потенциальных инвесторов непублично, а также ждет спроса с их стороны, и в случае поступления хорошего предложения готово рассматривать ту или иную сделку.

«Заявление Максима Орешкина — это хорошая мина при плохой игре. В нынешних условиях мы и не можем рассчитывать на приход крупнейших западных компаний, потому что сделки с нашими активами могут навредить их бизнесу. Большого желания наращивать инвестиции у внутренних инвесторов тоже не просматривается.

Описанный Орешкиным механизм просто не существует в природе. Это только между коммерческими компаниями возможна ситуация, когда потенциальный покупатель сам проявляет инициативу. Но в отношении госимущества тратить деньги на исследование актива, о котором тебе потом могут сказать, что он не продается, никто не будет.

К тому же приватизация — это не чисто экономический вопрос, это вопрос политики. Масштабы приватизации зависят от того, считает ли государство нужным на данном этапе выходить из бизнеса либо, наоборот, заходить в него. Наши власти никак не демонстрируют намерения проводить разгосударствление экономики», — отметил Александр Батушанский.